Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur. Sachbeschädigung durch Graffiti

Montabaur (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti kam es in der Nacht vom 01.11.2021 - 02.11.2021 in der Wölfchesbitzstraße in Montabaur. Durch unbekannte Täter wurde an einem dort befindlichen Mehrfamilienhaus die Hauswand besprüht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenshöhe steht noch nicht genau fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell