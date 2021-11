Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Berauschter PKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall - Eine Person leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Nordsteimker Straße

16.11.2021, 15.20 Uhr

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 20-jähriger Seat-Fahrer aus Wolfsburg auf der Nordsteimker Straße auf den Golf eines 55-Jährigen auf, woraufhin dieser auf dem vor ihm verkehrsbedingt haltenden Golf einer 40-Jährigen Wolfsburgerin geschoben wurde. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bei dem 20-Jährigen verlief positiv. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zwei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Am Diensttagnachmittag befuhr der Wolfsburger mit seinem Seat die Nordsteimker Straße in Richtung Innenstadt. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen fuhr er in Höhe des Ahornweges ungebremst auf den langsam vor ihm fahrenden Golf des 55-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Zusammenstoß auf den PKW der Wolfsburgerin geschoben, die zu dem Zeitpunkt verkehrsbedingt angehalten hatte, um nach links in den Ahornweg abbiegen zu können. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt; ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum durch den 20-Jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Test reagierte positiv auf THC. Daraufhin wurde bei dem Wolfsburger eine Blutprobe angeordnet, die von einem approbierten Arzt in der Polizeidienststelle entnommen wurde. Der Seat und der Golf des 55-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

