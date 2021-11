Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Aufgefundener toter 46-Jähriger - Polizei veröffentlicht Foto

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 16.11.2021

Im Fall des tot aufgefundenen 46-Jährigen Mannes vom Donnerstagnachmittag gehen die Ermittler nun mit einem Foto in die Öffentlichkeit.

Um ein Bewegungsbild zu erstellen, suchen die Beamten Zeugen, die den 46-Jährigen in den Tagen vor dem Donnerstagnachmittag gesehen haben, oder Informationen dazu geben können, wo und warum sich der Verstorbene in der letzten Zeit in Wolfsburg aufgehalten hat. Auch Kontaktpersonen sind für die Ermittler von großem Interesse.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig hat der zuständige Richter am Amtsgericht nun die Veröffentlichung der Fotos angeordnet.

Der Mann war am Donnerstagnachmittag des 11. November tot in einem Gebüsch an der Braunschweiger Straße gefunden worden. Eine durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragte Obduktion des Leichnams des 46-Jährigen am Freitagvormittag erbrachte keine Hinweise auf eine eindeutige Todesursache. Nach wie vor kommen sowohl eine natürliche Todesursache als auch ein Fremdverschulden in Betracht.

Die Beamten hoffen auf Hinweise zu dem 46-Jährigen und bitten um Kontaktaufnahme mit dem 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Telefon 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell