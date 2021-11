Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Dieselstraße

15.11.2021, 09.15 Uhr bis 09.30 Uhr

Am Montagvormittag wurde auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes an der Dieselstraße ein geparkter Golf mit Gifhorner bei einem Parkmanöver beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt.

Am Montagmorgen parkte ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn seinen VW Golf auf dem Parkplatz an der Dieselstraße. Als er eine Viertelstunde später wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er an der linken Fahrzeugseite erhebliche Dellen und Kratzer fest. Der Verursacher gab sich hingegen nicht zu erkennen.

Ob der Unfall beim Ein- oder Ausparken geschehen ist, ist derzeit unbekannt.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Wache in der Heßlinger Straße unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell