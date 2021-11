Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 21-Jähriger Fußgänger bei Unfall verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Goethestraße

15.11.2021, 17.00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Goethestraße in Helmstedt wurde ein 21-jähriger Fußgänger von einer 70-jährigen Ford-Fahrerin übersehen und verletzt. Der Helmstedter kam ins Krankenhaus, konnte dieses jedoch gegen Abend wieder verlassen. An dem PKW entstand Sachschaden.

Am späten Montagnachmittag befuhr die 70-Jährige mit ihrem Pkw die Goethestraße in Richtung der Straße Am Ludgeriehof. Nach bisherigen Ermittlungen übersah sie in Höhe der Goethehalle, den 21-Jährigen, der den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Der Fußgänger wurde vom PKW erfasst und über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Auf dem Gehweg kam er zum Liegen. Der äußerlich unverletzte junge Mann wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Diese konnte er gegen Abend verlassen. Die unter Schock stehende Autofahrerin wurde von ihrer Tochter abgeholt.

