Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

vorübergehende Vollsperrung

Wolfsburg (ots)

Wobeck, Berliner Straße (Bundesstraße 82)

15.11.2021, 17.05 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen kam es am späten Montagnachmittag auf der Ortsdurchfahrtstraße der Ortschaft Wobeck.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 80jähriger Golffahrer aus dem Landkreis Wolfenbüttel mit einer Beifahrerin in die Ortschaft Wobeck ein. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Passat eines 48jährigen aus dem Landkreis Helmstedt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde ebenfalls eine hinter dem Passat fahrende 48jährige Skodafahrerin, ebenfalls aus dem Landkreis Helmstedt, in den Unfall verwickelt. Einige Insassen mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Alle Insassen wurden verletzt mit Rettungswagen in Kliniken verbracht, wobei der Passatfahrer die schwersten Verletzungen davongetragen haben dürfte. Die an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da keiner der Beteiligten vor Ort zum Unfallhergang befragt werden konnte wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ortsdurchfahrt Wobeck musste für 4 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Weitere polizeiliche Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell