POL-WOB: Alkoholisierter BMW-Fahrer gefährdet Radfahrer und beleidigt Polizeibeamte

Wolfsburg, Frankfurter Straße

15.11.2021, 15.31 Uhr

Am Montagnachmittag wurde ein 52-Jähriger BMW-Fahrer aus Gifhorn in der Straße Hinterm Hagen von einer Streifenbesatzung aus dem Verkehr gezogen, nachdem er mit erheblichen Schlangenlinien auf der A 39 und Fallersleben-Süd unterwegs war. Auf der Frankfurter Straße gefährdete er zuvor einen Radfahrer, der nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der 52-Jährige beleidigte während der Kontrolle die Polizeibeamten mehrfach. Mit der angeordneten Blutentnahme sowie der Sicherstellung seines Führerscheines zeigte er sich uneinsichtig. Der PKW wurde abgeschleppt.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer verständigte am Montagnachmittag die Polizei, da vor ihm ein BMW auf der A 39 in Schlangenlinien fuhr. Der BMW-Fahrer fuhr dann die Abfahrt Fallersleben-Süd herunter. An der Einmündung zur Frankfurter Straße nahm er einem aus Detmerode kommenden Fahrradfahrer die Vorfahrt. Nur durch eine Vollbremsung des Zweiradfahrers konnte ein Unfall verhindert werden. Im Bereich der Erich-Netzeband-Straße bemerkte auch die verständigte Streifenbesatzung den 52-jährigen Gifhorner, der dort teilweise in den Bereich der Gegenfahrbahn fuhr. Glücklicherweise herrschte dort zu der Zeit kein Fahrzeugverkehr. Die Polizeibeamten versuchten den BMW-Fahrer anzuhalten, der jedoch die eindeutigen Anhaltesignale missachtete. In der Straße Hinterm Hagen konnte der Fahrer angehalten werden. Beim Öffnen des Fensters war deutlicher Atemalkohol erkennbar. Zunächst zeigte sich der 52-Jährige mit einem freiwilligen Alkotest einverstanden lehnte dies dann jedoch ab. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet, die im Klinikum entnommen wurde. Mit der Sicherstellung seines Führerscheines war der Gifhorner nicht einverstanden, so dass dieser durch die Beamten beschlagnahmt wurde. Der PKW wurde abgeschleppt, da dieser verkehrsbehindert auf der Straße stand und der Fahrzeugführer ablehnte, sein Auto von einem Beamten zur Seite fahren zu lassen.

Da der 52-Jährige die Beamten während der Kontrolle mehrfach erheblich beleidigte wurde neben der Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auch eine Anzeige wegen Beleidigung gefertigt.

Die Polizei bittet den Fahrradfahrer, sich bei der Polizei in Fallersleben unter der Telefonnummer 05362/947410 zu melden.

