Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Landkreis SBK) Verdacht Diebstahl von Bauanhänger mit Baugerüst (23.01.2021)

Konstanz (ots)

In der Zeit von Mitte November 2020 bis 23.01.2021 wurde ein auf dem BSV-Parkplatz in der Dürrheimer Straße in Schwenningen abgestellter Bauanhänger durch eine unbekannte Täterschaft entwendet. Der Anhänger war mit einem Maulschloss gegen Diebstahl gesichert und mit etwa 2,0 Tonnen Baugerüst beladen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 15´000 Euro. Zeugenhinweise werden an da Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720/8500-0 erbeten.

