Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Landkreis Rottweil) Diebstahl von Geldbeutel (23.01.2021)

Konstanz (ots)

Die 72-jährige Geschädigte hielt sich am Samstag in der Zeit von 10:45-11.15 Uhr zum Einkaufen im Einkaufsmarkt LIDL in der Stuttgarter Straße in Sulz am Neckar auf. Durch eine unbekannte Täterschaft wurden aus ihrer Handtasche der Geldbeutel mit 90 Euro Bargeld und die Bankkarte entwendet. Kurze Zeit später wurde durch die Täterschaft 2´000 Euro vom Konto der Geschädigten abgehoben. Im Tatzeitraum wurden im benachbarten Einkaufsmarkt EDEKA mehrere gleichgelagerte Diebstähle verübt, welche im Tatzusammenhang stehen dürften. Im EDEKA fielen zwei Frauen auf, welche die Diebstähle begangen haben dürften. Die eine Tatverdächtige war etwa 30 Jahre alt, hatte blondes Haar, trug eine beigefarbene Jacke und einen grünen Schal. Die andere Tatverdächtige war etwa 40-50 Jahre alt, führte eine Stofftüte mit sich, trug einen grünen Mantel, einen grünen Schal, eine Teddyohrenmütze und auffällige rosafarbene knöchelhohe Lackstiefel. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Diebstähle beobachtet bzw. sachdienliche Angaben zu den beiden tatverdächtigen Frauen machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423/8101-0 erbeten.

