Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Heckscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Rosenweg

13.11.2021, 18.00 Uhr - 14.11.2021, 18.30 Uhr

Unbekannte haben bei einem schwarzen VW Arteon die Heckscheibe zerstört und damit seinem Besitzer einen Schaden von mindestens 1.000 Euro zugefügt. Der rechtmäßige Eigentümer hatte seinen zweieinhalb Jahre alten Volkswagen am Samstagabend gegen 18.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf einem Parkstreifen im Rosenweg abgestellt. Als er einen Tag später am Sonntagabend gegen 18.390 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass Unbekannte die Heckscheibe mit Gewalt zerstört hatten. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner Geräusche gehört und verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell