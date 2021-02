Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 04.02.2021

Wiesbaden (ots)

1. Zeugen gesucht! Mercedes Sprinter gestohlen, Wiesbaden-Rheingauviertel, Dotzheimer Straße, Mittwoch/Donnerstag, 03./04.02.2021, 19:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(Fu) Am Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Dotzheimer Straße ein hochwertiger schwarzer Mercedes Sprinter gestohlen. An dem gestohlenen Pkw waren die amtlichen Kennzeichen M-EE 1892 angebracht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. LKW kippt nach Verkehrsunfall auf die Seite, Fahrer leicht verletzt, Wiesbaden-Breckenheim, Landesstraße 3017, Donnerstag, 04.02.2021, 13:00 Uhr

(Fu) Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3017, zwischen Wiesbaden-Breckenheim und Hofheim am Taunus-Wildsachsen, wurde am Donnerstagmittag der Fahrer eines Betonmischers leicht verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet der 45-Jahre alte LKW-Fahrer, welcher aus Richtung Wiesbaden- Breckenheim in Fahrtrichtung Wildsachsen unterwegs war, nach rechts in den Straßengraben und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Die L 3017 musste während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden. Der LKW-Fahrer wurde vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe als auch Beton wurden durch die Feuerwehr fachgerecht aufgenommen und entsorgt. Eine Spezialfirma musste den Betonmischer aufwendig bergen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Nach Abschluss der Reinigungs- und Bergungsmaßnahmen konnte die Vollsperrung um 19:00 Uhr aufgehoben werden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell