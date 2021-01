Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 31.01.2021

1. Fahrzeugbrand, Ort: Mainz-Kostheim, Steinern-Kreuz-Weg, Zeit: Samstag, 30.01.2021, 02.25 Uhr

(ds) In der Nacht zum Samstag kam es vor einem Mehrfamilienhaus im Steinern-Kreuz-Weg in Mainz-Kostheim zu einem Fahrzeugbrand. Anwohner hatten gegen 02.25 Uhr den dort abgestellten, brennenden Pkw entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Mehrfamilienhaus verhindert werden. Jedoch wurde die Hausfassade durch die Hitzeentwicklung beschädigt, so dass hier ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstand. Der blaue Skoda Roomster wurde bei dem Brand völlig zerstört. Auch hier wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ein weiterer Pkw, der neben dem brennenden Fahrzeug geparkt war, konnte durch den Eigentümer noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Auseinandersetzung mit Messer, Ort: Wiesbaden, Loreleiring, Zeit: Samstag, 30.01.2021, 02.30 Uhr

(ds) Im Loreleiring in Wiesbaden kam es in der Nacht zum Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen 3 jungen Männern und einem unbekannten Mann, bei dem auch ein Messer eingesetzt wurde. Dabei wurden ein 19-Jähriger und ein 26-Jähriger durch Messerstiche im Arm und den Beinen verletzt und mussten zur Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Der bisher Unbekannte soll männlich, von normaler Statur und 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er war mit einer schwarzen Winterjacke, schwarzer Jogginghose und schwarzem Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei Wiesbaden ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Autoscheibe eingeschlagen und Gegenstände gestohlen, Ort: Wiesbaden, Frankfurter Straße, Zeit: Freitag/Samstag, 29./30.01.2021, zwischen 16:00 Uhr und 07:15 Uhr

(Fu)Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen haben unbekannte Täter in einer Tiefgarage der Frankfurter Straße die Seitenscheibe eines grauen Peugeot 407 eingeschlagen. Der Fahrzeugbesitzer kann den Tatzeitraum auf 16:00 bis 07:15 Uhr eingrenzen. Aus dem Pkw wurden Werkzeuge im Wert von 1000 Euro gestohlen. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Fahrrad aus Keller gestohlen, Ort: Wiesbaden, Walkmühlstraße, Zeit: Mittwoch/Samstag, 27./30.01.2021, zwischen 16:30 Uhr und 14:30 Uhr

(Fu)Unbekannte Täter haben zwischen Mittwochmittag und Samstagmittag aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Walkmühlstraße ein Fahrrad im Wert von 2800 Euro gestohlen. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten, brachen dort einen Kellerverschlag auf und entwendeten dort ein Fahrrad der Marke Canyon. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

5. Geldbörse im Discounter gestohlen, Ort: Wiesbaden, Äppelallee, Zeit: Samstag, 30.01.2021, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr

(Fu)Ein Dieb hat am Samstagmittag in einem Einkaufsmarkt in der Äppelallee die Geldbörse einer Kundin gestohlen. Die 87-Jahre alte Wiesbadenerin war zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr in dem Markt einkaufen und hatte ihre Geldbörse in ihrer Handtasche deponiert. In der Geldbörse befanden sich ihr Personalausweis und 100 Euro Bargeld.

6. Dieb schubst Kassiererin beiseite und flüchtet, Ort: Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Zeit: Freitag, 29.01.2021, 18:37 Uhr

(Fu)Der 40-Jährige Dieb soll am Freitagabend in einem Supermarkt Waren im Wert von über 100 Euro an der Kasse nicht bezahlt haben. Auf der Flucht soll er eine Mitarbeiterin am Ausgangsbereich beiseitegestoßen haben, weil diese ihn aufhalten wollte. Vier Zeugen folgten dem Dieb und konnten ihn im Bereich der Klarentahler Straße stellen. Auf der Flucht verlor der Dieb seine Einkaufstasche und seinen Rucksack in dem sich das Diebesgut befand. Die Ware konnte dem Supermarkt übergeben werden. Der 40-Jährige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

7. Betrügerische Anrufe, Ort: Wiesbaden, Nassauer Straße, Zeit: Freitag, 29.01.2021, 13.10 Uhr

(akl) Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die bei älteren Menschen durch Anrufe mit vorgetäuschten Notfällen Bargeld erbeuten wollen. Am Freitag klingelte gegen 13.10 Uhr das Telefon einer 86-jährigen Seniorin aus Wiesbaden, die weibliche Anruferin gab sich als Freundin aus, sie benötige wegen einer Notlage einen hohen Bargeldbetrag. Glücklicherweise wurde die Angerufene misstrauisch und brach das Telefonat ab. Die besondere Dreistigkeit der Telefonbetrüger zeigte sich, als kurz darauf das Telefon erneut klingelte und ein Mann vorgab, von der Polizei in Darmstadt zu sein. Wiederum schöpfte die Seniorin Verdacht und beendete das Gespräch unverzüglich. Gut gemacht! Immer wieder kommt es vor, dass Trickbetrüger ihre Opfer unter älteren Menschen suchen. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollten sie die Telefonate abbrechen und eigenständig die Polizei verständigen.

8. Zeugenaufruf bezüglich dem Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens, Ort: Wiesbaden, Kasteler Straße, Zeit: Freitag, 29.01.2021, gegen 20.30 Uhr

(pk) Am Freitag gegen 20.30 Uhr informierte ein Mitteiler die Polizei, dass mehrere Fahrzeuge im Bereich des Kasteler Bahnhofs und Sportplatzes ein Rennen fahren würden. Im Rahmen der sofort ausgestrahlten Fahndung konnten letztendlich zwei Fahrzeuge angetroffen und kontrolliert werden. Drei weitere beteiligte Fahrzeuge verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung und konnten auch im Nachgang nicht mehr angetroffen werden. Zeugen/-innen, die Angaben zu den Fahrzeugen oder zu dem Verhalten der Fahrer/-innen machen können, werden gebeten, sich bei dem 2. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu melden.

9. Widerstand bei Unterstützung des Rettungsdienstes, Ort: Wiesbaden, Händelstraße, Zeit: Freitag, 29.01.2020, 05:30 Uhr

(pk) Ein 29-jähriger Mann aus Wiesbaden hat am Freitagmorgen gegen 05:30 Uhr in der Händelstraße in einem Rettungswagen randaliert. Mehrere Polizeistreifen wurden zur Unterstützung entsandt. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens sollte der Mann gefesselt werden. Hierbei trat er mehrfach nach den Beamten, bevor es gelang ihn zu fixieren. Erst dann konnte er in einem Wiesbadener Krankenhaus stationär aufgenommen.

10. Betäubungsmittelhandel beobachtet, Ort: Wiesbaden, Bleichstraße, Zeit: Samstag, 30.01.2021, 14.45 Uhr

(akl) Durch die Überwachung der Videoschutzanlage konnte am Samstag gegen 14.45 Uhr in der Bleichstraße ein Geschäft mit Rauschgift beobachtet werden. Die sofort entsandte Fußstreife des 1. Polizeireviers konnte zwei 26 und 31 Jahre alte Männer aus Wiesbaden noch vor Ort antreffen und festnehmen. Bei beiden Personen wurden illegale Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

11. Mit Flasche geschlagen, Ort: Wiesbaden, Hellmundstraße, Zeit: Sonntag, 31.01.2021, 07:20 Uhr

(pk) Am Sonntagmorgen gegen 07:20 kam es in der Hellmundstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei schlug ein 35-jähriger Mann aus Wiesbaden einem 24-jährigen Mann mit einer Flasche ins Gesicht, wodurch dieser eine Verletzung über dem rechten Auge erlitt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige auf der Videoschutzanlage wiedererkannt und durch Beamte festgenommen werden.

