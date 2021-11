Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Terrassenmöbel fangen Feuer - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Lange Stücke 17.11.2021, 03.20 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten in den frühen Morgenstunden des Mittwochs Terrassenmöbel auf einem Balkon im Hochparterre einer Wohnung in der Straße Lange Stücke in Brand. Gegen 03.23 Uhr wurde die Polizei von der Leitstelle der Berufsfeuerwehr-Wolfsburg über den Brand auf einer Terrasse informiert.

Als die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, hatte der Wohnungsinhaber die Flammen mit mehreren Eimern Wasser bereits gelöscht.

Die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben war mit 21 Einsatzkräften vor Ort und übernahm die Nachlöscharbeiten.

Des Weiteren war ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Wolfsburg am Einsatzort.

Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde sichtbar, dass verschiedene Möbel, ein Gasgrill, eine Markise und eine Kunststofftruhe Opfer der Flammen geworden waren. Zudem waren auch die Hauswand und Fenster, sowie die Terrassentür beschädigt worden. Insgesamt dürfte sich der Schaden im vierstelligen Bereich belaufen.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Beamten hoffen auf Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zuständig ist das 1 Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

