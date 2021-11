Polizei Wolfsburg

POL-WOB: VW Caddy entwendet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Jenaer Straße

16.11.2021, 22.00 Uhr - 17.11.2021, 08.00 Uhr

Ein grauer VW Caddy Life verschwand in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch von einem Parkplatz in der Jenaer Straße. Die rechtmäßige Eigentümerin hatte ihren 14 Jahre alten Wagen am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr noch ordnungsgemäß verschlossen auf dem Gemeinschaftsparkplatz vor dem Mehrfamilienhaus in der Jenaer Straße stehen sehen.

Als sie am Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug gehen wollte, war der Caddy verschwunden.

Durch den Diebstahl dürfte der Besitzerin nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 5.000 Euro entstanden sein.

Besonders auffällig an dem Caddy ist der Schriftzug "Sicherheitsdienst" in Anthrazit über der Frontscheibe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden des grauen VW Caddy geben können. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

