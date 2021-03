Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Garage und Keller ++ PKW-Fahrer unter Drogen ++ Corona-Verstöße

Cuxhaven (ots)

Werkzeug aus Garage entwendet

Hagen. In der Zeit von Samstagmittag, 12 Uhr, bis Sonntagmorgen, 7 Uhr; sind unbekannte Täter in eine Garage in der Ellhornstraße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Seiteneingangstür auf und entwendeten einen Satz PKW-Reifen und Werkzeug. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Cuxhaven. Unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit von Mitternacht bis 16 Uhr einige Kellerräume eines Mehrfamilienhauses am Lappeplatz aufgebrochen. Die Täter entwendeten vor allem Werkzeug. Was alles gestohlen wurde, steht zurzeit noch nicht fest. Ebenso ist die gesamte Schadenshöhe noch unklar.

Verkehrskontrolle quer durch die Strafgesetze

Cadenberge. Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend gegen 22 Uhr ist ein 30-jähriger aus dem Land Hadeln aus dem Verkehr gezogen worden. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der PKW des Mannes nicht zugelassen ist. Allerdings waren an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die zu einem anderen PKW gehören. Außerdem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Dafür stand er vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 30-jährigen wurden Verfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, das Pflichtversicherungsgesetz, das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Corona-Verstöße

Landkreis Cuxhaven. Nachdem bereits am Samstagnachmittag in Loxstedt auf dem Sportplatz eine Gruppe Fußballer gegen die Corona Regeln verstieß (wir berichteten), stellte die Polizei am Wochenende weitere Verstöße auf Sportplätzen fest. Ebenfalls am Samstagnachmittag spielten in Otterndorf 8 Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren auf dem Sportplatz Fußball, ohne sich an die aktuellen Regeln zur Pandemie-Bekämpfung zu halten. Am Sonntagnachmittag mussten die Polizisten erneut auf dem Sportplatz in Loxstedt tätig werden. Insgesamt spielten hier 17 Erwachsene aus Bremerhaven im Alter von 18 bis 52 Jahren Fußball, ohne sich an die aktuellen Regeln zu halten. Gegen jeden Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, sie müssen mit einem Bußgeld rechnen. Neben diesen größeren Menschengruppen werden von der Polizei immer wieder kleinere Gruppen angetroffen, die auf das Einhalten der Corona-Regeln hingewiesen werden müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell