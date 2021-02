Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 28. Februar 2021 Coronaverstöße und Einbruchsdiebstahl Jetzt mit richtigem Datum für den Bereich Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Bereich Cuxhaven:

Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Cuxhaven. Am 28.02.2021, gegen 13.15 Uhr, wurden sechs Personen verschiedener Haushalte ohne Mund-Nasen-Schutz in einem türkischen Cafe in der Innenstadt festgestellt. Gegen jede Person wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Bereich Schiffdorf:

Einbruch in Garage

Uthlede. Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 27.02.2021, auf Sonntag, 28.02.2021 eine Seitentür einer Garage in der Ellhornstraße in Uthlede auf. Aus der Garage wurden Reifen auf Alufelgen, ein Stihl Trennjäger und ein Laser-/Nivelliergerät der Marke Leica entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Die Polizei Schiffdorf (Tel.: 04706-9480) bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen.

Verstöße gegen die Corona-Verordnung

Loxstedt/Beverstedt. Die Polizei Schiffdorf musste am Samstag, den 27.02.2021, in zwei Fällen gegen Verstöße der bestehende Corona-Verordnung einschreiten. So trafen sich zum einen 13 Personen auf einem Sportplatz in Loxstedt und spielten Fußball. Zum anderen kam es zu einer Zusammenkunft von 10 Personen aus mehr als zwei Haushalten in der Gemeinde Beverstedt. Die Personen hielten sich nicht an die Kontaktbeschränkungen und an das Abstandsgebot, sodass gegen die Beteiligten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt wurden. Zudem haben Personen von den einschreitenden Beamten Lichtbilder gefertigt und auf einschlägigen sozialen Netzwerken hochgeladen. Dieses Handeln stellt eine Straftat dar und es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

