Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach - Grenzach

Schwerer Raub auf Taxifahrer

Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Am frühen Samstagmorgen, 30.10.2021, gegen 04:00 Uhr, kam es in Grenzach-Wyhlen, Ortsteil Grenzach, zu einer schweren Straftat zum Nachteil eines Taxifahrers.

Der geschädigte Taxifahrer lud in einem Wohngebiet in Grenzach einen männlichen Fahrgast ab. Dieser begab sich kurz in ein Gebäude, kam dann aber wieder zurück, forderte unter Vorhalt einer Pistole vom Taxifahrer die Herausgabe seiner Geldbörse und entriss ihm diese letztlich. Es wurden vom Täter zwischen 300 und 400 Euro erbeutet.

Die sofort eingeleiteten umfangreichen Ermittlungen der Polizei führten noch am Abend des 30.10.2021 zur vorläufigen Festnahme eines dringend tatverdächtigen Heranwachsenden. Die Festnahme erfolgte mit Unterstützung von Spezialkräften der Polizei.

Die Sachbearbeitung wurde vom Kriminalkommissariat Lörrach übernommen.

