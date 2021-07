Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Weisenau, mit Promille rückwärts durch die Einbahnstraße

Mainz-Weisenau (ots)

Sonntag, 06:59 Uhr

Zwei Frauen aus Mainz-Weisenau staunten am frühen Sonntagmorgen nicht schlecht, als mitten auf der Fahrbahn der Blussusstraße ein augenscheinlich führerloser Opel Astra stand. Der Opel stand dicht an dicht mit einem am Fahrbahnrand geparkten Suzuki. Als sich die beiden Frauen dem Fahrzeug näherten, bemerkten sie einen 23-Jährigen, schlafend auf dem Fahrersitz des Autos. Durch Klopfen an die Scheibe machten sich die beiden bei dem Mann bemerkbar, der zwar wach wurde, aber anschließend den Rückwärtsgang einlegte und entgegen der Einbahnstraße davonfuhr. Um den am Suzuki hinterlassenen Schaden kümmerte sich der Fahrer nicht, auch nicht um einen Personalienaustausch zwecks Schadensregulierung. Da der 23-Jährige lediglich eine Straße weiter sein Auto parkte, konnte er unmittelbar durch die, über Notruf informierte Mainzer Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab fast ein Promille bei dem Fahrer, der zur anschließenden Blutprobenentnahme mit zur Polizeiinspektion Mainz 1 genommen wurde.

