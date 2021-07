Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Samstagvormittag kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 13:25 Uhr im Stadtteil Mainz-Gonsenheim zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. In der etwa dreistündigen Abwesenheit der Hausbewohner verschafften sich die Täter Zutritt über die Terrassentür und entwendeten Bargeld und Schmuck im niedrigen vierstelligen Gesamtwert.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten sich an die Kriminalpolizei Mainz unter der Tel.: 06131/65-3630 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell