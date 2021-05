Polizei Aachen

POL-AC: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am heutigen Morgen (20.05.2021) gegen 9.20 Uhr bog die Fahrerin eines Kleintransporters von der Quinxer Straße nach rechts in die Verlautenheidener Straße ein. Ein 49-Fahrradfahrer fuhr gleichzeitig auf dem bevorrechtigten Radweg der Verlautenheidener Straße in Richtung Stolberg. Im Einmündungsbereich stießen der Klein-Lkw und das Fahrrad zusammen. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme regelte die Polizei den Verkehr.

