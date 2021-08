Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht (26.08.2021)

Konstanz (ots)

An der Einmündung Schneckenburg- und Bücklestraße ist es am Donnerstag gegen 9 Uhr zu einem Unfall eines Rollerfahrers gekommen. Ein 35-Jähriger stürzte mit seinem Motorroller alleinbeteiligt und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell