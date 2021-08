Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Parkrempler auf Supermarktparkplatz (25.08.2021)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr ein parkendes Auto auf einem Supermarktparkplatz in der Riedstraße beschädigt. Während eine Besitzerin eines Skoda beim Einkaufen war, beschädigte ein Unbekannter ihr Auto an der Beifahrertüre. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, nimmt Hinweise zum Flüchtigen entgegen.

