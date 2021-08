Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Mann verbrennt Spanplatten auf Grundstück

Rottweil (ots)

Ein 79 Jahre alter Mann muss mit einer Anzeige wegen widerrechtlich verbranntem Müll rechnen. Er hatte am Mittwochmorgen auf seinem Grundstück in der Eschenstraße Spanplatten, zum Teil noch mit Lackierung, in einer Feuerschale verbrannt. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife bemerkte die starke Rauchentwicklung und auch einen beißenden Gestank. Die Beamten wiesen den Mann an, das Feuer sofort zu löschen, was er auch gleich tat. Sie belehrten ihn und machten ihn auf die Möglichkeiten zur Abfallentsorgung aufmerksam. Der 79-jährige war einsichtig und räumte den Verstoß ein. Ihn erwartet nun ein empfindliches Bußgeld.

