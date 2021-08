POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfall im Kreisel (26.08.2021)

Polizeipräsidium Konstanz

Einen Blechschaden verursacht hat eine Autofahrerin am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr im Kreisverkehr "Rottweiler Straße / Steinkirchring". Eine 62-jährige Opel Corsa-Fahrerin bog vom Steinkirchrind in den Kreisverkehr ein und übersah eine 24-jährige mit einem Audi Q 3, die sich bereits im Kreisel befand. Beim Zusammenstoß der Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

