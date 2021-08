Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte beschädigen Werbeanhänger und klauen Kennzeichen (25.08.2021)

Schönwald (ots)

Unbekannte haben einen Werbeanhänger einer IT-Firma beschädigt, der am Ortseingang in der Furtwanger Straße aufgestellt ist. Die Unbekannten beschädigten in einem nicht näher einzugrenzenden Zeitraum die Stromverbindungskabel und klauten das Kennzeichen "LÖ-IT 555" mitsamt Kennzeichenhalterung. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, Telefon 07722 916071-0, zu melden.

