POL-KN: (Singen, Landkreis Konstanz) Auto auf Parkplatz beschädigt (25.08.2021)

Singen (ots)

In der Nähe des Kreisimpfzentrums ist am Mittwochmorgen ein abgestelltes Auto beschädigt worden. Ein Unbekannter streifte zwischen 7 und 8 Uhr einen auf dem Parkplatz "Am Eichenhain" stehenden Mercedes. Es entstand hinten links ein Lackschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges gesehen haben, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

