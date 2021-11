Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfallverursacher stand unter Drogeneinfluss - Hoher Sachschaden an beteiligten Pkw

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Von-Droste-Hülshoff-Straße

18.11.2021, 21.50 Uhr

Am Donnerstagabend verursachte ein 20-jähriger Golf-Fahrer einen Unfall auf der Von-Droste-Hülshoff-Straße, als er einen 38 Jahre alten BMW-Fahrer an einer unübersichtlichen Stelle überholte. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung des 20-Jährigen. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Beteiligten Personen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der 38-Jährige war am Donnerstagabend gemeinsam mit seiner Frau in seinem BMW auf der Von-Droste-Hülshoff-Straße in Richtung Zollhausstraße unterwegs. Kurz vor der Verkehrsinsel in Höhe des Bertha-von-Suttner-Ring wurde er plötzlich von dem Golf-Fahrer überholt, der links an der Verkehrsinsel vorbei fuhr. Beim Wiedereinscheren kam es dann zu der Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme Auffälligkeiten bei dem 20-Jährigen fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter, freiwilliger Test bestätigte dies. Eine Blutprobe wurde angeordnet und im Klinikum entnommen. An den weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

