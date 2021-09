Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Unbekannte übermalten Graffitibilder

Goch (ots)

Im Rahmen der Veranstaltung "Goch meets Street Art" fertigten 145 Künstler insgesamt 45 Bilder auf Wandflächen in Form von Graffitis in Goch. Etwa die Hälfte der Bilder wurde in der Nacht von Samstag (11. September 2021) auf Sonntag (12. September 2021) mit Farbe aus Spraydosen übermalt. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Goch bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Telefon 02823 - 1080 zu melden.

