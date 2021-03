Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Freiaustraße in Freiburg wurde am Dienstagmorgen, 09.03.2021, zwischen 08.00 Uhr und 08.30 Uhr, ein weißer Iveco LKW mit silberner und schwarzer Farbe besprüht. Die Tatörtlichkeit befindet sich parallel zur vielbefahrenen B31 A stadteinwärts, in Höhe der Anschlussstelle Heinrich-von-Stephan-Straße, und ist auch von dort einsehbar. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel. 0761/ 882-4421) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Täterschaft geben kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell