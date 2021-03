Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw in Tiefgarage beschädigt

Freiburg (ots)

Zum wiederholten Male kam es in der Nacht von Sonntag, 07.03.2021, auf Montag, 08.03.2021, in einer Tiefgarage in der Bergstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bei dem erneuten Vorfall wurde von einem Unbekannten ein Reifen abgestochen und der hintere Scheibenwischer abgebrochen. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

