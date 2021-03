Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mountainbike und Pkw-Anhänger gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 06.03.2021, auf Sonntag, 07.03.2021, wurde in Warmbach von einem Grundstück in der Eschenbachstraße ein verschlossenes Mountainbike, Marke Scott, Farbe Rot / Schwarz, sowie ein unverschlossener Pkw-Anhänger, Farbe Blau, gestohlen. Der Diebstahlsschaden beträgt etwa 1.350 Euro

