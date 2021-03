Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: gegen Streifenwagen getreten

Freiburg (ots)

Ein 33-jähriger Mann erschien am Montag, 08.03.22021, gegen 10.30 Uhr, beim Polizeirevier Lörrach um eine Anzeige zu erstatten. Dort musste er einige Minuten warten, bis man sich um sein Anliegen kümmern konnte. In diesem Zeitraum begab er sich vor das Polizeirevier und trat dreimal mit dem Fuß gegen die hintere Beleuchtungseinrichtung eines Streifenwagens. Dies bemerkten Polizisten und nahmen sich des Mannes sofort an. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Gegen den Mann wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

