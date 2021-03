Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerer Unfall bei Wichelnförth

Oesingen (ots)

Oesingen, OT Wichelnförth, Bundesstraße 4 11.03.2021, 04.30 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 4 bei Wichelnförth. Ein 29-jähriger aus Hohne (Landkreis Celle) fuhr mit seinem BMW auf der B 4 von Groß Oesingen in Richtung Gifhorn. In Höhe Wichelnförth kam er mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich, prallte gegen einen Baum und landete schließlich im Straßengraben auf dem Dach. Hierbei wurden der 29-jährige sowie dessen 32-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Mit Rettungswagen wurden sie in Kliniken nach Gifhorn und Wolfsburg gebracht. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße 4 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten bis 6 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund der frühen Uhrzeit nicht.

