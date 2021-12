Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeug nach Verkehrsunfall in Brand geraten

Ratzeburg (ots)

20. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 19.12.2021 - BAB 1 / Reinfeld

Am 19.12.2021, gegen 01:15 Uhr, ereignete sich auf der BAB 1 bei Reinfeld in Fahrtrichtung Lübeck ein Verkehrsunfall. In dessen Folge geriet das verunfallte Fahrzeug in Brand. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 61-jähriger Hamburger mit seinem Audi RS4 die BAB 1 von Hamburg kommend in Richtung Lübeck. In Höhe Reinfeld geriet das Fahrzeug im Zuge einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke, prallte von dort ab und fuhr über alle drei Fahrspuren bis zur erneuten Kollision, diesmal mit der rechten Schutzplanke. Dabei riss das Vorderrad ab, so dass der Pkw auf der Achse bzw. der Bremsscheibe weitergerollt ist. Durch den entstandenen Funkenflug ist der Audi vermutlich in Brand geraten. Die Vorderfront bis auf Höhe der Vorsitze brannte vollständig aus.

Im Zuge der Unfallaufnahme und bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Hamburgers stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrzeug geführt habe. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,72 Promille.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell