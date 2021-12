Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei nimmt Ladendieb vorläufig fest

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

20. Dezember 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 01.12.-17.12.2021 - Lauenburg In der Zeit vom 01.12.2021 bis zum 17.12.2021 kam es in der Rossmann-Filiale in der Berliner Straße in Lauenburg zu mehreren Ladendiebstählen von Spielkarten. Die Höhe des erlangten Stehlgutes betrug mittlerweile mehrere hundert Euro. Anhand der vorhandenen Videoaufzeichnungen stand der Tatverdächtige schnell namentlich fest, da er einem Polizeibeamten aus anderen Einsätzen bekannt war.

Am 17.12.2021. gegen 12.15 Uhr, wurde den Beamten der Polizeistation Lauenburg erneut die Person in der Rossmann-Filiale gemeldet. Es handelte sich dabei um einen 19-jährigen Mann aus Niedersachsen, mit einer Lauenburger Meldeadresse. Er führte unbezahlte Waren aus der Filiale bei sich und wurde vorläufig festgenommen.

Nach Rücksprache mit und auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Lübeck einen Durchsuchungsbeschluss für die Meldeanschrift des 19-Jährigen.

Dort konnte ein Teil des mutmaßlichen Diebesguts aus den zurückliegenden Taten aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Niedersachse wieder entlassen. Er wird sich nun wegen Ladendiebstahls in mehreren Fällen verantworten müssen.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell