Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Zusammenstoß an Parkplatzausfahrt

Holzwickede (ots)

Am Donnerstagmorgen (18.03.2021) befand sich ein 30-jähriger Dortmunder gegen 7.55 Uhr mit seinem PKW auf einem Parkplatz an der Hauptstraße und beabsichtigte nach links auf diese Straße in Richtung Massener Straße abzubiegen. Er beachtete dabei eine 36-jährige Holzwickederin nicht, die die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die beiden Beteiligten wurden leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 11 00 Euro.

