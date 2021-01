Polizeipräsidium Mannheim

A 61: Unfall mit 4.000 Euro Sachschaden - Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend kam es gegen 21.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 61 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Hockenheim. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein blauer Daimler Chrysler die rechte und ein schwarzer Mercedes-Benz die linke Fahrspur. Aus bislang ungeklärten Gründen streiften die beiden Fahrzeuge seitlich aneinander entlang. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0, in Verbindung zu setzen.

