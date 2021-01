Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertige Armbanduhr eines 92-Jährigen gestohlen - Polizei sucht Trickdieb

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag gegen kurz vor halb 10 Uhr fragte ein zunächst unscheinbarer Mann einen 92-Jährigen, der gerade mit seinem Rollator die Verschaffeltstraße entlanglief, nach der Uhrzeit. Daraufhin zeigte er dem Unbekannten nichtsahnend das Ziffernblatt seiner Armbanduhr. Im weiteren Verlauf konnte der unbekannte Mann dem 92-Jährigen glaubhaft machen, dass er eine Autopanne hätte und 20 Cent für ein Telefonat benötigen würde. Als der Mann dem Unbekannten das Geld geben wollte, griff der mit beiden Händen in Richtung der Münze und streifte die dort getragene Armbanduhr so geschickt ab, dass der Geschädigte es zunächst nicht bemerkte. Erst als der Täter zügig in Richtung der Lindenstraße lief und außer Sicht war, fiel dem 92-Jährigen der Verlust seiner Uhr im Wert von ca. 650 Euro auf. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Trickdieb verlief ohne Erfolg.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 1,70 Meter groß - schlanke Statur - ca. 30 Jahre alt - osteuropäisches Aussehen und Akzent - kleiner, auffälliger Oberlippenbart - trug bei der Tat eine braune Lederjacke, braune Lederschuhe, blaue Jeans und eine dunkle Strickmütze mit Bommel.

Wem eine Person im unmittelbaren Umfeld aufgefallen ist, auf die die Personenbeschreibung zutrifft, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

