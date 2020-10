Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Exhibitionist auf dem Marktplatz Neubrandenburg - Polizei bittet um Hinweise

Neubrandenburg (ots)

Am heutigen Tag (20.10.2020) bemerkten zwei Frauen gegen 17:30 Uhr eine männliche Person auf dem Marktplatz in Neubrandenburg, welche offensichtlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Person befand sich dabei auf einer Bank vor dem Haus der Kultur und Bildung. Bei Eintreffen der eingesetzten Beamten war der Unbekannte nicht mehr anwesend. Eine umgehend durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 25-30 Jahre alt - ausländisches Aussehen - schwarze Haare - schwarze Jeanshose - dunkle Jacke

In diesem Zusammenhang wird um sachdienliche Hinweise gebeten, welche bitte an das PHR Neubrandenburg (Tel. 0395 5582 5224) oder jede andere Polizeidienststelle zu richten sind.

Im Auftrag Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

