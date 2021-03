Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm/Olfen - Ermittlungsverfahren nach illegalem Kraftfahrzeugenrennen: Polizei stellt Fahrzeuge und Führerscheine sicher

Selm/Olfen (ots)

Nach einem illegalen Kraftfahrzeugrennen von Selm nach Olfen am Mittwochabend (17.03.2021) hat die Polizei Fahrzeuge und Führerscheine sichergestellt und gegen drei Beschuldigte Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Auf der Anfahrt zur Dienststelle fiel einem Polizeibeamten gegen 20.40 Uhr am Kreisverkehr Kreisstraße/Landsbergstraße in Selm ein Motorrad der Marke Yamaha auf, das sich in den Nächten zuvor durch waghalsige Manöver polizeilichen Kontrollen entzogen hatte und das wegen eines gefälschten Kennzeichens nicht zu ermitteln war.

Während der Polizeibeamte Unterstützungskräfte anforderte, beobachtete er, wie sich zwei Autos - ein VW Golf GTI und ein Jaguar XF - zusammen mit dem Motorrad ein illegales Rennen auf der Olfener Straße in Fahrtrichtung Olfen lieferten. Nach jetzigem Kenntnisstand hatten sich der 23-jährige Motorradfahrer, der 20-jährige GTI-Fahrer und die 18-jährige Jaguarfahrerin - allesamt aus Selm - vorab dazu verabredet.

Bis zum Eintreffen der angeforderten Unterstützungskräfte verfolgte der Polizeibeamte die Fahrzeuge mit seinem privaten Wagen. Im weiteren Verlauf kam es seitens der drei Beschuldigten zu gegenseitigen Beschleunigungsduellen und riskanten Überholvorgängen mit konkreter Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Die Tatverdächtigen ignorierten vollständig Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote und Straßenmarkierungen.

Auf dem Gelände einer Tankstelle an der Schlosserstraße in Olfen hielten die Beschuldigten schließlich an, wo sie von Einsatzkräften der Kreispolizeibehörde Coesfeld und der Kreispolizeibehörde Unna kontrolliert wurden. Wie sich herausstellte, war das Motorrad nicht zugelassen und nicht versichert. Darüber hinaus war das Kennzeichen gefälscht. Und: Der 23-jährige Motorradfahrer besitzt keine gültige Fahrerlaubnis.

Die Polizei hat das Motorrad und die zwei Pkw sichergestellt, ebenso die Führerscheine des 20-jährigen GTI-Fahrers und der 18-jährigen Jaguarfahrerin. Gegen alle Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Außerdem wird gegen den 23-jährigen Motorradfahrer wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen Urkundenfälschung ermittelt.

Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, die Angaben zu diesem illegalem Rennen machen können, sich an die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell