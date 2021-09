Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Fahrer eines Mercedes, der am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1100 (L1100) in Oberstenfeld aufgefallen ist. Demnach soll an der Kreuzung L1100 und der Bahnhofstraße in Oberstenfeld ein 39 Jahre alter Motorradfahrer einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes zunächst überholt haben und weiter in Richtung Großbottwar gefahren sein. Im weiteren Verlauf sei es dann über eine längere Strecke zu riskanten Manövern seitens des unbekannten Mercedes-Fahrers gegenüber dem 39-Jährigen gekommen, welche sowohl Überholvorgänge als auch Ausbremsungen beinhaltet hätten. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Rufnummer 07144/ 9000 zu melden.

