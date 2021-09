POL-LB: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen: Reutlingen-Mittelstadt (RT): Silberfarbener Peugeot im Neckar entsorgt (Zeugenaufruf)

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Silberfarbener Peugeot im Neckar entsorgt (Zeugenaufruf) Ergänzung zur Pressemitteilung vom 25.07.2021/12.22 Uhr

Im Fall des am 24. Juli bei Mittelstadt aus dem Neckar geborgenen Pkw ermitteln die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie bereits berichtet hatte ein Zeuge den silberfarbenen Peugeot 106 aus dem Jahr 2002 am Nachmittag des 24. Juli im Wasser entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt. Ein Großaufgebot war daraufhin zur Bergung des Kleinwagens angerückt, in dem sich teilweise noch Benzin und weitere Betriebsmittel befanden.

Obwohl an dem Wagen eine Fahrgestellnummer entfernt worden war konnte der frühere Halter ermittelt werden, der den nicht zugelassenen und damals noch unbeschädigten Pkw Ende Januar in Böblingen an zwei unbekannte Männer verkauft hatte. Diese waren mit einem grauen Seat Leon nach Dagersheim gekommen und sollen an dem Wagen bei der Abholung rote RT-06-Kennzeichen angebracht haben. Danach wurde keine weitere Zulassung registriert. Bei der Bergung des Peugeot im Juli wies das Fahrzeug im Bereich der Beifahrertür Unfallschäden auf. Außerdem war der Außenspiegel mit weißem Klebeband umwickelt. Zeugen, denen zwischen Februar und Juli ein silberfarbener, später unfallbeschädigter Peugeot 106, ohne oder mit roten Kennzeichen, aufgefallen ist, oder die Hinweise auf die Autokäufer oder deren grauen Seat Leon geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

