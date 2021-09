Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte eine 54-jährige Rennradfahrerin am Dienstag gegen 19:10 Uhr auf der Aidlinger Straße (Kreisstraße 1001) bei Aidlingen. Zeugen gaben an, sie habe eine Gruppe weiterer Rennradfahrer angeführt und sei plötzlich, ohne weitere Einwirkungen gestürzt. Die 54-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Als Unfallursache kommt möglicherweise ein Fahrfehler in Betracht. Der Sachschaden am Rennrad beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Aidlinger Straße war bis gegen 19.50 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell