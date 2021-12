Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 30.12.2021-31.12.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verstoß nach dem Waffengesetz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00:45 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein 19-jährger Cloppenburger mit einer Schreckschusswaffe aus einem PKW schoss. Im Rahmen einer Überprüfung durch die Polizei konnte die Schreckschusswaffe im PKW aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Garrel - Trunkenheit im Verkehr

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise mit seinem Fahrrad fiel einer Streife der Polizei am Freitag gegen 00:15 Uhr auf der Hauptstraße ein 31-Jähriger Mann mit Wohnsitz in Garrel auf. Eine Kontrolle ergab, dass der Mann einen Atemalkoholwert von 1,91 Promille hatte, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen wurde.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gleich zweimal fuhr ein 34-jähriger Mann aus Ennepetal ohne die erforderliche Fahrerlaubnis mit seinem PKW auf der Osterstraße in Cloppenburg. Zunächst fuhr er am Donnerstag gegen 22:30 Uhr mit seinem Ford Kuga auf das Gelände einer Tankstelle an der Osterstraße, wo er zunächst kontrolliert wurde. Der vorgezeigte Führerschein war nicht mehr gültig und der Fahrer stand unter dem Einfluss von BtM. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Nur kurze Zeit später fuhr der Mann erneut mit seinem PKW los und wurde erneut gestoppt. Ihn erwarten nun zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 08:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Osterstraße in Cloppenburg stadtauswärts. Ein 20-jähriger Friesoyther, der mit seinem VW Golf hinter einem Ford Mondeo eines 59-jährigen aus Friesoythe fuhr, erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Verkehr bremsen musste und fuhr mit seinem Golf auf den Mondeo auf. Hierbei wurde der 59-Jährige leicht verletzt. An den PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:45 Uhr wurde ein an der Sevelter Straße in Höhe Hausnummer 39a in Cloppenburg geparkter Audi A7 vermutlich durch einen anderen PKW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an dem Audi wird mit ca. 2000 Euro angegeben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 04471/18600 zu melden.

