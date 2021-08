Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Radfahrerin und Ziegenherde - Radfahrerin schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine Ziegenherde und eine Radfahrerin beteiligt waren, ereignete sich am Mittwochmittag im Ortsteil Pleutersbach. Ein Viehtreiber war kurz vor 12 Uhr mit seinen 12 Ziegen in der Ersheimer Straße vom Stall zum Freigehege unterwegs. Die Tiere liefen zunächst, wie sie es gewohnt sind, am linken Fahrbahnrand, wechselten dann auf dem weiteren Weg nach rechts, wo sich der Freilauf befindet. Eine in gleicher Richtung von hinten herannahende 62-jährige Radfahrerin stürzte in diesem Zusammenhang auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Aus welchem Grund die Radfahrerin zu Sturz kam, ob es zum Kontakt mit einer Ziege gekommen ist oder sich die Frau erschreckt hatte und aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Unfallspezialisten bei der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell