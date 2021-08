Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim - Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet, fünf leicht Verletzte

Dielheim - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 07:35 Uhr befuhr eine 39-jährigen Autofahrerin die Hoffenheimer Straße im Dielheimer Ortsteil Horrenberg, als ein von der Ortsstraße kommender Autofahrer trotz Verkehrsschild deren Vorfahrt missachtete. Der 20-jährige Opelfahrer fuhr daraufhin ungebremst in die Beifahrerseite der Autofahrerin. Hierbei wurden die vier Fahrzeuginsassen und die Unfallverursacherin leicht verletzt und zur Vorsorge in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Der 20-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen Missachten der Vorfahrt und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Das Polizeirevier Wiesloch hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell