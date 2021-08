Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen - Rhein-Neckar-Kreis: Bei Abbiegevorgang Sachschaden verursacht und geflüchtet

Schwetzingen - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am 09.08.2021 verursachte um 11:19 Uhr in der Scheffelstraße ein Autofahrer bei einem Abbiegevorgang in die Robert-Bosch-Straße mit seinem Anhänger einen Schaden in Höhe von 4.500 Euro am Mercedes einer verkehrsbedingt wartenden 46-Jährigen.

Die Fahrerin des beschädigten Wagens konnte noch erkennen, dass das Auto des Unfallverursachers ein weißer Kombi mit Heidelberger Zulassung war. Das Kennzeichen des Anhängers konnte sie nicht angeben. Der Fahrer wird als männlich, ca. 50 - 55 Jahre alt beschrieben. Er hat kurzes, gräuliches Haar und trägt einen Drei-Tage-Bart.

Der Verkehrsdienst Mannheim bittet in dieser Sache um Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallverursachers führen können. Zeugen können sich an die Tel.: 0621 174-4111 wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell