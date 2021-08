Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim - Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - Fahrzeugführer leicht verletzt

Sinsheim - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Kreuzungsbereich der B39/B45 missachtete am Dienstagmorgen ein 47-jähriger Autofahrer die Vorfahrt einer 57-jährigen Fiat-Fahrerin, welche aus Hoffenheim kommend in Richtung Innenstadt unterwegs war, und kollidierte mit dieser. Die beiden Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Die 57-Jährige wurde zur Vorsorge in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

