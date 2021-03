Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW beschädigt

Trier-Ehrang (ots)

Ein grauer Toyota wurde am 24.03.2021 mit einem angehängten Anhänger in der Merowingerstraße in Trier-Ehrang unbeschädigt gegen 18.00 Uhr abgestellt. Der oder die Täter/-in beschädigten das Fahrzeug auf der Beifahrerseite mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes. Am nächsten Morgen wurde der Schaden gegen 08.00 Uhr bemerkt, er beläuft sich auf etwa 2500,00 Euro.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter der 06502/9157-0 entgegen.

