Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz; Fahrten unter Rauschmitteleinfluss

Delmenhorst (ots)

Verstoß Pflichtversicherungsgesetz:

Am Sonntag, 26.12.2021, um 00:40 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Brake ein sog. Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) auf der Industriestraße in Lemwerder. Da das Fahrzeug über keine gültige Pflichtversicherung verfügte, wurde gegen den 41-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Trunkenheit im Straßenverkehr/Verstoß Pflichtversicherungsgesetz:

Am Sonntag, 26.12.2021, um 01:08 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Brake in der Wurpstraße in Elsfleth eine 52-jährige Elsfletherin mit ihrem E-Scooter. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert war und zudem die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinwirkung stand (Atemalkoholkonzentration: 1,27 Promille). Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter BTM-Beeinflussung:

Am Samstag, 25.12.2021, um 13:28 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Brake einen 24-jährigen Loxstedter mit seinem PKW in der Linebroker Straße in Ovelgönne. Bei der Kontrolle wurde eine Drogenbeeinflussung durch Amphetamine festgestellt, woraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Entsprechende Verfahren wurden gegen den jungen Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell